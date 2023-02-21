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Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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Президент РФ Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоялось в Гостином дворе. Основной темой выступления стала специальная военная операция. По словам лидера страны, большинство жителей России поддержало СВО.

В своем выступлении Путин отметил, что Россия продолжит внедрять передовые разработки в армии и флоте. Он добавил, что вооружение РФ превосходит зарубежные аналоги, необходимо серийное производство.

Также глава государства в послании обратился к жителям новых регионов, отметив их выбор быть со своей Родиной. Президент поблагодарил волонтеров, военных корреспондентов и всех, кто задействован в зоне СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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