Участников СВО пригласили на послание президента Федеральному собранию

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе. Помимо сенаторов и депутатов, на послании будут присутствовать участники специальной военной операции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что большая часть обращения будет посвящена оценке причин и неизбежности СВО на Украине. Кроме того, Путин оценит ситуацию в экономике и видение движения вперед в экономическом плане.

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