Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Политика

Песков предположил, что большая часть послания Путина будет посвящена оценке спецоперации

Песков предположил, что большая часть послания Путина будет посвящена оценке спецоперации

Новости часа: Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

Новости часа: Песков оценил состояние российской экономики

Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину

Песков заявил, что экономика РФ твердо стоит на ногах

Новости часа: СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в цветочном магазине

Новости часа: Путин подписал закон о соцподдержке вдов и вдовцов ветеранов боевых действий

Новости часа: Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве

Новости часа: Путин подписал закон о выплате пенсий гражданам РФ в новых субъектах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что большая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации. Он добавил, что российский лидер прокомментирует текущую ситуацию в экономике.

Песков отметил, что иностранных гостей не приглашали на мероприятие. На оглашении будут присутствовать парламентарии и участники специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что мероприятие начнется в Гостином дворе в 12:00 21 февраля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика