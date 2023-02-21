Песков предположил, что большая часть послания Путина будет посвящена оценке спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что большая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации. Он добавил, что российский лидер прокомментирует текущую ситуацию в экономике.

Песков отметил, что иностранных гостей не приглашали на мероприятие. На оглашении будут присутствовать парламентарии и участники специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что мероприятие начнется в Гостином дворе в 12:00 21 февраля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.