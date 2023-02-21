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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе. Помимо сенаторов и депутатов, на послании будут присутствовать участники специальной военной операции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что большая часть обращения будет посвящена оценке причин и неизбежности СВО на Украине. Кроме того, Путин оценит ситуацию в экономике и видение движения вперед в экономическом плане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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