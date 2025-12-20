Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни "Машенька"

Владимир Путин получил целую корзину с выпечкой от владельца пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах. Этот подарок последовал после прямой линии, на которой владелец заведения задал главе государства вопрос о налоговых изменениях.

Президент пообещал помочь. А после поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и можно ли их попробовать. Уже сегодня оттуда пришла доставка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.