Путин вручил государственные награды в Кремле

Владимир Путин вручил государственные награды. Церемония проходила в Екатерининском зале Кремля 20 декабря. Среди награжденных – временно исполняющие обязанности глав новых регионов России и военнослужащие, проявившие особую доблесть в ходе решения боевых задач специальной военной операции.

По словам Путина, на передовой солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Как подчеркнул в своем выступлении президент, Россия не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Теперь стране вновь брошен такой же вызов, заявил Путин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.