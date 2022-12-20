Владимир Путин вручил государственные награды участникам СВО

Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Высшими наградами отметили деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер.

Среди награжденных – временно исполняющие обязанности глав новых регионов России и военнослужащие, участвующие в СВО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.