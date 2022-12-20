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Общество

Героям СВО могут бесплатно передать земельные участки в Подмосковье, Севастополе и Крыму

Героям СВО могут бесплатно передать земельные участки в Подмосковье, Севастополе и Крыму

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Военнослужащим, которые особо отличились в зоне проведения спецоперации, могут бесплатно передать земельные участки в Подмосковье, Севастополе и Крыму. Безвозмездно могут передать землю и членам семей бойцов, погибших во время конфликта. Такую возможность рекомендовал рассмотреть главам регионов Владимир Путин.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно уже вступило в силу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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