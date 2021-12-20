Правительство расширит список сервисов для портала госуслуг

Правительство расширит список сервисов, доступных на портале госуслуг. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Речь идет о некоторых пособиях на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость. Премьер-министр отметил, что такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов РФ, на сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме.

Также Михаил Мишустин заявил о необходимости совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России. На эти цели 84 региона дополнительно получат 100 миллиардов рублей.

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