Московский зоопарк передал КНДР более 70 животных по поручению Путина

Из Московского зоопарка в зоосад Пхеньяна отправили более 70 животных, в том числе африканского льва, бурых медведей, яков, какаду, а также фазанов и уток-мандаринок. Такой подарок решил преподнести Владимир Путин.

Как рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, сотрудничество с Пхеньяном не заканчивается на передаче диких зверей. Ветеринары столичного зоосада будут присматривать за ними, а также пообщаются со своими северокорейскими коллегами.

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