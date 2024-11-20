Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 17:30

В мире

Московский зоопарк передал КНДР более 70 животных по поручению Путина

Московский зоопарк передал КНДР более 70 животных по поручению Путина

В Кремле сообщили о сроках контакта Путина и Трампа

Песков назвал телефонный разговор Путина и Шольца откровенным и детальным

Переговоры Путина и Шольца проходили на русском языке через переводчика

Состоялся первый за несколько лет разговор Путина и Шольца

Песков назвал важным то, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе Германии

Путин и Шольц созвонились впервые за два года

Путин и Шольц провели обмен мнениями по ситуации на Украине

Песков сообщил, что проблема работы YouTube не является приоритетной для россиян

Путин увеличил выплату участникам СВО, которые получили инвалидность из-за ранения

Из Московского зоопарка в зоосад Пхеньяна отправили более 70 животных, в том числе африканского льва, бурых медведей, яков, какаду, а также фазанов и уток-мандаринок. Такой подарок решил преподнести Владимир Путин.

Как рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, сотрудничество с Пхеньяном не заканчивается на передаче диких зверей. Ветеринары столичного зоосада будут присматривать за ними, а также пообщаются со своими северокорейскими коллегами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьживотныеза рубежомвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика