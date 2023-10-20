Путин подписал закон о штрафах за навязывание допуслуг потребителям

За слишком активное продвижение дополнительных услуг в России ввели штрафы. Такой закон подписал Владимир Путин.

Штрафы для должностных лиц установили на уровне от двух до четырех тысяч рублей, а для организаций – до 40 тысяч рублей. Пожаловаться на навязывание услуг можно в Роспотребнадзор. При этом стоит заручиться доказательствами, например, записать разговор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.