Путин проверил готовность мобилизованных к СВО на полигоне в Рязанской области

Владимир Путин проверил на полигоне в Рязанской области боевое слаживание подразделений и готовность мобилизованных к выполнению задач в рамках спецоперации на Украине.

Он также проинспектировал занятия с призванными гражданами по тактической, огневой и медицинской подготовке.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину о прохождении боевой подготовки в составе подразделений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.