18:15Общество
Путин проверил готовность мобилизованных к СВО на полигоне в Рязанской области
Владимир Путин проверил на полигоне в Рязанской области боевое слаживание подразделений и готовность мобилизованных к выполнению задач в рамках спецоперации на Украине.
Он также проинспектировал занятия с призванными гражданами по тактической, огневой и медицинской подготовке.
В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину о прохождении боевой подготовки в составе подразделений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.