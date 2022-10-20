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Общество

Путин проверил готовность мобилизованных к СВО на полигоне в Рязанской области

Путин проверил готовность мобилизованных к СВО на полигоне в Рязанской области

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Владимир Путин проверил на полигоне в Рязанской области боевое слаживание подразделений и готовность мобилизованных к выполнению задач в рамках спецоперации на Украине.

Он также проинспектировал занятия с призванными гражданами по тактической, огневой и медицинской подготовке.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину о прохождении боевой подготовки в составе подразделений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьобществовидеоМаксим Селиков
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