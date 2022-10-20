Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. Документ опубликован на официциальном портале правовой информации.

Кредитные каникулы предоставят на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. При этом они могут быть продлены на период, в течение которого мобилизованный находится в госпиталях и других медучреждениях из-за ранения или болезни, либо в случае признания его пропавшим без вести.

Обратиться к кредитору за такими каникулами можно до конца 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.