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Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

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Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. Документ опубликован на официциальном портале правовой информации.

Кредитные каникулы предоставят на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. При этом они могут быть продлены на период, в течение которого мобилизованный находится в госпиталях и других медучреждениях из-за ранения или болезни, либо в случае признания его пропавшим без вести.

Обратиться к кредитору за такими каникулами можно до конца 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьбизнесэкономикавидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
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