Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей

Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку обществ с ограниченной ответственностью – субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших кредитный договор до даты мобилизации их единственного участника.

Закон позволяет такому заемщику до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, в том числе по ипотечным договорам. При этом кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации бизнесмена.