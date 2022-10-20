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Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей

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Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку обществ с ограниченной ответственностью – субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших кредитный договор до даты мобилизации их единственного участника.

Закон позволяет такому заемщику до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, в том числе по ипотечным договорам. При этом кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации бизнесмена.

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