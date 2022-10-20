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Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

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Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции передадут Минэкономразвития. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он уже вступил в силу.

Причиной упразднения называют совершенствование госуправления и оптимизацию структуры федеральных органов власти. Президент поручил правительству провести все необходимые процедуры по ликвидации ведомства. Оно существовало с 2004 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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