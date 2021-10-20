Телезрителям рассказали, какие меры по борьбе с COVID-19 одобрил Путин

Владимир Путин поддержал предложение сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В регионах со сложной эпидситуацией нерабочими станут дни с 23 октября. И режим нерабочих дней могут продлить и после 7 ноября, если будет необходимость.

При этом заработная плата на период нерабочих дней за сотрудниками сохранится, а бизнесу окажут поддержку из-за новых антиковидных ограничений.

Кроме того, Путин потребовал расширить тестирование на коронавирус в России, чтобы найти бессимптомников. И заявил, что правительство должно в ежедневном режиме контролировать ситуацию с наличием лекарств и кислорода

Также глава государства призвал россиян активно прививаться – речь идет о безопасности и жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.