Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

20 октября Владимир Путин подпишет документ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Это предложение вице-премьера Татьяны Голиковой президент поддержал во время совещания по борьбе с коронавирусом.

"Безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно", – заявил Путин.

Глава государства отметил, что в каждом субъекте федерации эпидемиологическая ситуация складывается по-разному.

"Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда начали бороться только с эпидемий, устанавливать дополнительные меры", – напомнил Путин.

Президент пояснил, что в субъектах со сложной ситуацией нерабочие дни можно устанавливать не дожидаясь 30 октября, а также при необходимости продлить их после 7 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.