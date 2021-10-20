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Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Документ он подпишет в среду, 20 октября.
Важно сбить пик новой волны, заявил президент. При этом, по его словам, власти регионов при необходимости могут ввести выходные раньше.
Путин считает, что объемы тестирования на ковид нужно увеличить. Он предостерег глав регионов от приукрашивания статистики по коронавирусу, отметив что это безответственно.
Татьяна Голикова заявила, что от коронавируса ежедневно погибают более тысячи россиян. Эту цифру она назвала страшной и призвала жестче контролировать соблюдение санитарных мер на всех видах транспорта, проследить за этим должны компании-перевозчики, а россиян попросила пока не ездить в другие регионы, чтобы не усложнять эпидемиологическую обстановку.
По словам Голиковой, в стране более 86% коек для ковидных больных уже заняты. В 17 регионах смертность от коронавируса достигла критической отметки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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