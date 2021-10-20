Путин провел совещание с правительством по COVID-19

Владимир Путин провел совещание с членами правительства на тему ситуации с распространением COVID-19 в России.

В ходе заседания президент принял решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021. Путин отметил, что регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут сами ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

Кроме того, президент заявил, что объемы тестирования на ковид нужно увеличить. И предостерег глав регионов от приукрашивания статистики по коронавирусу, отметив что это безответственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.