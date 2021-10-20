Путин обсудит введение нерабочих дней в России

Владимир Путин в среду, 20 октября, проведет совещание с кабмином, на котором будет обсуждаться ситуация по мерам против COVID-19 в стране и предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом в Москве 5 недель подряд растет на 30%, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом столица может не сокращать плановую медицинскую помощь, несмотря на пандемию, добавила Ракова.