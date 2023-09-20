Мишустин заявил, что в РФ упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

В России упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

По его словам, бойцам больше не нужно лично подавать заявления, ведомства сделают все сами на основе имеющихся данных. Это позволит военнослужащим и их родным получать льготы и помощь более оперативно.

Глава правительства также рассказал о том, как в данный момент идет производство вооружения в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.