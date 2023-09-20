Миротворцы РФ делают все возможное, чтобы защитить мирное население Карабаха – Путин

Российские миротворцы делают все возможное, чтобы защитить мирное население Нагорного Карабаха. Это заявил Владимир Путин на переговорах с главой МИД Китая Ван И.

Президент выразил надежду, что это поспособствует деэскалации конфликта. Он также отметил, что Москва находится в тесном контакте со всеми сторонами.

Ранее при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность об остановке военных действий в Нагорном Карабахе с 12:00 по московскому времени.

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