20 сентября, 15:15Политика
Миротворцы РФ делают все возможное, чтобы защитить мирное население Карабаха – Путин
Российские миротворцы делают все возможное, чтобы защитить мирное население Нагорного Карабаха. Это заявил Владимир Путин на переговорах с главой МИД Китая Ван И.
Президент выразил надежду, что это поспособствует деэскалации конфликта. Он также отметил, что Москва находится в тесном контакте со всеми сторонами.
Ранее при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность об остановке военных действий в Нагорном Карабахе с 12:00 по московскому времени.
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