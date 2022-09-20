Путин оценил работу техники в спецоперации на Украине

Владимир Путин отметил работу техники, которую используют российские войска во время специальной военной операции. Она эффективно противостоит западным вооружениям, заявил президент на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также Путин поручил нарастить производственные комплексы предприятий и упростить контрактные процедуры по ОПК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.