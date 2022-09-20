Путин отметил работу техники в военной операции на Украине

Владимир Путин отметил работу техники, которую используют российские войска во время специальной военной операции. Она эффективно противостоит западным вооружениям, заявил президент на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Путин также отметил эффективность российского оружия, которое позволяет уничтожать инфраструктуру противника и минимизировать потери среди личного состава. Также он поручил нарастить производственные комплексы предприятий и упростить контрактные процедуры по ОПК.

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