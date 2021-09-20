Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в пермском вузе

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном вузе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник на территорию вуза и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.

Официальная группа ПГНИУ во "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

По данным Минздрава, в результате стрельбы погибли до 5 человек и 14 человек пострадали. Сейчас на месте работают 9 бригад скорой помощи.

Молодой человек, открывший стрельбу, задержан сотрудниками правоохранительных органов, он ранен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.