Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов" в Беслане

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Беслан. Там глава государства посетил мемориальный комплекс "Город ангелов".

На территории комплекса похоронены погибшие во время теракта в школе № 1 в 2004 году. Российский лидер возложил цветы к "Древу скорби" – памятнику погибшим заложникам, а также к памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим во время штурма спортзала школы.

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