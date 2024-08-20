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20 августа, 15:45

Общество

Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов" в Беслане

Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов" в Беслане

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Президент РФ Владимир Путин прилетел в Беслан. Там глава государства посетил мемориальный комплекс "Город ангелов".

На территории комплекса похоронены погибшие во время теракта в школе № 1 в 2004 году. Российский лидер возложил цветы к "Древу скорби" – памятнику погибшим заложникам, а также к памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим во время штурма спортзала школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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