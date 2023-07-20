Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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20 июля, 16:45

Общество

Новости часа: правительство РФ снизит НДС для некоторых детских товаров

Новости часа: правительство РФ снизит НДС для некоторых детских товаров

Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"

Путин выступит дистанционно на саммите БРИКС в ЮАР 23 августа

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос

Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

Песков заявил, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты киевского режима в России

Мишустин сообщил о финансировании нужд СВО в полном объеме, несмотря на санкции

В Кремле предупредили о рисках безопасности при продлении зерновой сделки без России

Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста

Путин провел совещание по обстановке на Крымском мосту после теракта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин снизит НДС для ряда детских товаров. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Подмосковью выделят более 1,4 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья. Об этом рассказали в правительстве РФ.

С 24 по 30 июля значительно изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная. Об этом информирует Дептранс столицы.

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