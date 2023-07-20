Новости часа: правительство РФ снизит НДС для некоторых детских товаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин снизит НДС для ряда детских товаров. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Подмосковью выделят более 1,4 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья. Об этом рассказали в правительстве РФ.

С 24 по 30 июля значительно изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная. Об этом информирует Дептранс столицы.