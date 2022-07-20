Правительство продлит программу компенсации на использование системы быстрых платежей

Правительство продлит действие программы компенсации расходов на использование отечественной системы быстрых платежей до конца 2022 года. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Программу реализуют по поручению Владимиру Путина. Как отметили в кабмине, сервис дает альтернативу традиционным расчетам с использованием банковских карт. Кроме того, по словам премьер-министра РФ, правительство перезапустит работу по развитию сквозных технологий с учетом реальных потребностей экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.