Путин рассказал о значении авиасалона МАКС

Владимир Путин считает, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 позволяет открывать широкие возможности для совместных проектов и кооперации.

Президент назвал МАКС важной и востребованной площадкой, на которой презентуются достижения отечественной и зарубежной авиации.

"Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. В повышении безопасности полетов, в сокращении негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства – вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов", – отметил Путин.

Глава государства также добавил, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиатехнику. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.