20 июня, 16:45Экономика
Владимир Путин перечислил темы для дискуссии на полях ПМЭФ
Владимир Путин вышел с речью к участникам пленарного заседания в рамках ПМЭФ-2025. Свое выступление президент России начал с обозначения главных дискуссионных треков.
Среди них – качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов, тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, изменения климата, острые экологические проблемы и переход к новому технологическому укладу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.