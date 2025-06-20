Владимир Путин перечислил темы для дискуссии на полях ПМЭФ

Владимир Путин вышел с речью к участникам пленарного заседания в рамках ПМЭФ-2025. Свое выступление президент России начал с обозначения главных дискуссионных треков.

Среди них – качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов, тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, изменения климата, острые экологические проблемы и переход к новому технологическому укладу.

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