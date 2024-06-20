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20 июня, 11:45

Политика

Путин заявил, что Вьетнам стал популярным направлением для российских туристов

Путин заявил, что Вьетнам стал популярным направлением для российских туристов

Товарооборот России и Вьетнама вырос на 8% по итогам 2023 года

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Москва и Ханой наращивают связи в области культуры. Помимо этого, Вьетнам стал популярным направлением для российских туристов. Об этом заявил Владимир Путин по итогам встречи с вьетнамским президентом То Ламом.

Кроме того, Путин отметил, что товарооборот между странами за январь–март 2024 года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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