Путин заявил, что Вьетнам стал популярным направлением для российских туристов

Москва и Ханой наращивают связи в области культуры. Помимо этого, Вьетнам стал популярным направлением для российских туристов. Об этом заявил Владимир Путин по итогам встречи с вьетнамским президентом То Ламом.

Кроме того, Путин отметил, что товарооборот между странами за январь–март 2024 года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.