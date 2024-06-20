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20 июня, 09:45

Политика

Переговоры президентов России и Вьетнама стартовали в Ханое

Переговоры президентов России и Вьетнама стартовали в Ханое

Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом

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В Ханое в эти минуты проходят переговоры Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. Перед тем, как начать говорить о делах, российский лидер пригласил Лама в Москву на празднование 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне.

Позднее Путин встретится с генсеком ЦК Компартии Нгуеном Фу Чонгом, премьером Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания страны Чах Тхань Маном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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