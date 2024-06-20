Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом

Владимир Путин два дня пробудет во Вьетнаме с официальным визитом. Его борт приземлился в аэропорту Ханоя вечером 19 июня. У трапа президента России поприветствовал почетный караул.

На 20 июня у Владимира Путина запланированы переговоры с генеральным секретарем вьетнамской компартии, а также с президентом, премьером и председателем Национального собрания страны. По официальным данным, стороны собираются обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского стратегического партнерства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

