Новости часа: Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Не позднее 2025 года следует начать реконструкцию канала имени Москвы. Об этом заявил Владимир Путин.

Второй этап обработки лесов от борщевика Сосновского стартовал в Подмосковье. Об этом сообщил Комитет лесного хозяйства региона.

Картину художника Питера Пауля Рубенса "За Святым Себастьяном ухаживают два ангела" выставят на аукцион в Лондоне. Ее стоимость оценивают в 5–7,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные Sothebys.