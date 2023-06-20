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Новости

20 июня, 20:00

Общество

Новости часа: Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

Новости часа: Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство верфи

Новости часа: Путин дал старт движению первого маршрута речного электротранспорта

Путин и Собянин приехали на Северный речной вокзал в Москве

Песков заявил, что Путин открыт к контактам по ситуации на Украине

Новости часа: власти стимулируют военную промышленность на разработку БПЛА

Путин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников

Владимир Путин в Петербурге провел переговоры с делегацией из африканских стран

Новости часа: Песков объяснил, от чего будет зависеть размер "санитарной зоны" на Украине

Новости часа: Володин прокомментировал решения Путина, озвученные на ПМЭФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Не позднее 2025 года следует начать реконструкцию канала имени Москвы. Об этом заявил Владимир Путин.

Второй этап обработки лесов от борщевика Сосновского стартовал в Подмосковье. Об этом сообщил Комитет лесного хозяйства региона.

Картину художника Питера Пауля Рубенса "За Святым Себастьяном ухаживают два ангела" выставят на аукцион в Лондоне. Ее стоимость оценивают в 5–7,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные Sothebys.

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