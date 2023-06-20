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Общество

Новости часа: Путин дал старт движению первого маршрута речного электротранспорта

Новости часа: Путин дал старт движению первого маршрута речного электротранспорта

Путин и Собянин приехали на Северный речной вокзал в Москве

Песков заявил, что Путин открыт к контактам по ситуации на Украине

Новости часа: власти стимулируют военную промышленность на разработку БПЛА

Путин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников

Владимир Путин в Петербурге провел переговоры с делегацией из африканских стран

Новости часа: Песков объяснил, от чего будет зависеть размер "санитарной зоны" на Украине

Новости часа: Володин прокомментировал решения Путина, озвученные на ПМЭФ

Выступление Владимира Путина стало самым длинным за 10 лет ПМЭФ

Новости часа: Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин дал старт движению первого маршрута речного электротранспорта по Москве-реке. Запуск электросудов является уникальным проектом не только для Москвы и России, но и в мировой практике.

Ливни, гроза и похолодание ожидаются в пятницу, 23 июня, в Москве, Подмосковье и ряде регионов ЦФО. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Спрос на туры в Египет после нападения акулы восстановился, цены не изменились. Об этом заявили в АТОР.

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