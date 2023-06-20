Новости часа: Путин дал старт движению первого маршрута речного электротранспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин дал старт движению первого маршрута речного электротранспорта по Москве-реке. Запуск электросудов является уникальным проектом не только для Москвы и России, но и в мировой практике.

Ливни, гроза и похолодание ожидаются в пятницу, 23 июня, в Москве, Подмосковье и ряде регионов ЦФО. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Спрос на туры в Египет после нападения акулы восстановился, цены не изменились. Об этом заявили в АТОР.