Задержанные на Украине американцы были наемниками – Песков

Двое задержанных на Украине американских наемников обстреливали российских военных и должны понести ответственность за совершенные преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Женевская конвенция на них не распространяется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.