Новости последнего часа: Путин поручил обеспечить матпомощь пострадавшим от пожаров в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить матпомощь пострадавшим от пожаров в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

У новых станций БКЛ метро благоустроят почти 30 гектаров территорий. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что в 2022 году планируется завершить строительство станций "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Финляндия открывает границу с Россией для туристов с 30 июня. Об этом рассказали в МВД страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.