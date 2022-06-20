Владимир Путин поручил обеспечить меры поддержки для льготной ипотеки многодетным семьям. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано правительству, а срок его исполнения – до 1 сентября 2022 года. Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых запущена в начале 2018 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

