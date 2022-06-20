Новости последнего часа: РФ примет меры после решения Литвы о блокаде Калининграда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, РФ в течение нескольких дней примет меры после решения Литвы о транспортной блокаде Калининграда, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На бульварах и в парках Москвы пройдет фестиваль "Модная столица". Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

IT-компании инвестировали около миллиарда рублей в проекты технополиса "Москва". Объем инвестиций вырос на более чем 70%, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.