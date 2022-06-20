Песков не стал обсуждать привлечение Меркель к переговорам между РФ и Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал рассуждать о привлечении экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в качестве переговорщика между Россией и Украиной.

При этом пресс-секретарь президента прокомментировал заявления Киева о планах по возобновлению переговоров в августе. Он назвал это красноречивой демонстрацией переговоров по-украински. По его словам, эта стилистика не принесла ничего хорошего Киеву.

Песков также подчеркнул, что решение Литвы ограничить транзит товаров в Калининград требует глубокого анализа, который будет проведен в течение предстоящих нескольких дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

