В РФ необходимо снизить риски при использовании зарубежных цифровых программ – Путин

В России нужно кардинально снизить риски при использовании зарубежных цифровых программ и техники. Об этом заявил Владимир Путин.

ВОЗ известно о 37 официально подтвержденных случаях оспы обезьян. 71 случай еще изучают.

Роспотребнадзор готовит коллективный иск к "Уральским авиалиниям" из-за жалоб на невыплаты за отмененные рейсы.