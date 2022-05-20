Владимир Путин заявил о развязывании против РФ войны в киберпространстве

Против России развязана масштабная война в киберпространстве. Об этом заявил Владимир Путин.

Суд в Москве отправил под домашний арест подозреваемого в вымогательстве бойца ММА Магомедова.

Экспонаты Фаберже вернулись в РФ с выставки в Лондоне. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.