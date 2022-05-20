Путин заявил о развязывании против России войны в киберпространстве

Против России развязана война в киберпространстве, число кибератак выросло в разы. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности. По его словам, ситуация усугубилась с началом военной операции на Украине.

По словам президента, киберагрессия, как и санкционный наскок на Россию, провалились. Российским специалистам удалось не только обеспечить защиту информационной инфраструктуры, но и создать собственные технологии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.