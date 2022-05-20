Путин предложил обсудить создание госсистемы защиты конфиденциальной информации

Владимир Путин провел заседания Совета безопасности РФ. Президент предложил создать в стране государственную систему защиты конфиденциальной информации.

Как заявил Путин, в этом вопросе у России не должно быть слабых мест. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.