Работа по дедолларизации экономики РФ находится в центре внимания властей

Дедолларизация экономики остается в центре внимания правительства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Главы Минздравов стран G7 обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян.

Летальность при оспе обезьян составляет от 1 до 11%. Об этом сообщили в центре "Вектор".