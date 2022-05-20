Песков заявил, что регионы РФ могут брать шефство над территориями Донбасса

Регионы РФ могут брать шефство над районами Донбасса по своему усмотрению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксировали в Германии, сообщили СМИ.

Отопительный сезон в Москве стал рекордным по продолжительности за 20 лет. Об этом рассказали в ПАО "МОЭК".