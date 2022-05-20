Песков заявил, что Россия никому не будет поставлять газ бесплатно

В Кремле прокомментировали возможность отключения газа для Финляндии. По словам представителя Кремля Дмитрий Пескова, никто ничего бесплатно поставлять не будет.

Санкции против России могут действовать десятилетиями. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Парламентская комиссия по биолабораториям пройдет в Совфеде с участием главы Минздрава, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.