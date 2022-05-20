Медведев выразил беспокойство из-за появления случаев оспы обезьян

Появление случаев оспы обезьян в Европе вызывает серьезное беспокойство, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Рецептура блюд McDonald’s может сохраниться в заведениях РФ, которые откроют под новым брендом. Об этом заявили в Минпромторге.

Новый поезд запустят между Москвой и Симферополем 28 мая.

