Кабмин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо продолжать до достижения коллективного иммунитета. Кроме того, прививка должна войти в национальный календарь прививок. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, добровольная вакцинация от COVID-19 идет по поручению Владимира Путина.

Мишустин также добавил, что соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике уже подготовлены. Мишустин заверил, что у людей и дальше будет возможность бесплатно сделать прививку от коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.