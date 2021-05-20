Лавров оценил встречу с Блинкеном

Глава МИД России Сергей Лавров назвал конструктивной первую личную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры в Рейкьявике продолжались почти два часа.

Как отметил российский министр, между сторонами есть понимание, что необходимо преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном. По словам Лаврова, завалов очень много, разгребать их непросто, но команда Блинкена настроена на работу.

Политологи также оценивают встречу оптимистично, утверждая, что это шаг к налаживанию отношений России и США. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.